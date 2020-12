Sassuolo, De Zerbi: "Rientrano Caputo e Defrel. Fiorentina? La gara più difficile"

Torna il campionato di calcio di Serie A e il Sassuolo è atteso dalla sfida contro la Fiorentina, allo stadio Franchi di Firenze, sfida in programma mercoledì alle ore 20.45. Mister Roberto De Zerbi, ne parla ai canali ufficiali del club neroverde: "Non sono tanto concentrato sui punti che abbiamo fatto ma sul tornare a essere tutti in forma, cosa che non siamo, di recuperare gli infortunati e di ritrovare il gioco che ci ha sempre contraddistinto. Questo è il chiodo fisso che ho, sono soddisfatto della classifica, dal livello di maturità della squadra in tante situazioni però non siamo completamente soddisfatti, dobbiamo tornare a essere quelli giusti, che giocano, che creano tante occasioni, che creano tanti giocatori tra le linee, quelli che cercano l'uno contro uno, e dobbiamo cercarlo oggi ancora di più perché la classifica ci sorride, senza farci distrarre da altro".

La squadra però sta crescendo.

"Stiamo facendo meglio sicuro, stanno rientrando dei giocatori dagli infortuni e quelli che non erano brillanti stanno tornando a essere quelli veri, questo passa dalla volontà di tutti, dal desiderio di tutti, che il risultato è più facile ottenerlo giocando. Il pensiero non deve andare solo alla vittoria ma alla vittoria attraverso il nostro Dna".

La vittoria col Benevento?

"A me dopo le partite non mi piace discutere o andare a difendere il lavoro o la prestazione più di tanto. La gara col Benevento si deve dividere in due, primo e secondo tempo: i dati dimostrano che nel primo tempo abbiamo giocato noi e il Benevento è ripartito 3-4 volte, lo dimostrano i dati del possesso palla, di quanto siamo stati nella metà campo avversaria. Nel secondo tempo abbiamo sofferto più del lecito. La partita con la Roma uguale: nel primo tempo abbiamo fatto noi la gara, abbiamo tirato più in porta, nel secondo invece non meritavamo di vincere e meritava più la Roma, le partite però durano 90 minuti e bisogna giudicarle in maniera oggettiva".

In 5 gare su 6 il Sassuolo non ha preso gol.

"Tutti i ragazzi sono cresciuti nel non voler prendere gol, non credo che ci siano differenze. In queste 5 partite di clean sheet avremmo potuto subire gol come in altre abbiamo subito gol alla prima occasione. Non sono state partite perfette, ora vogliamo con più forza non prendere gol, ma a livello di organizzazione e di concetti non è cambiato niente, è cambiata la voglia di andare oltre, di mettere la pezza a un errore del compagno, e fin quando la palla non va in porta abbiamo la convinzione di non voler prendere gol".

Fiorentina?

"La gara più difficile in questo momento, se pensassimo il contrario domani perdiamo. L'ho già detto alla squadra e lo dirò ancora. Si sono create le condizioni per aspettarsi una reazione della Fiorentina che ha giocatori forti. Noi questo dobbiamo saperlo e dobbiamo prepararla come se giocassimo come la prima in classifica, altrimenti saranno problemi grossi, avremo già dei problemi e non dobbiamo aumentarli perché togliamo qualcosa e questo è un altro passaggio di maturità della squadra, la svolta mentale a volte ce l'hai e a volte torni indietro e per non tornare indietro dobbiamo preparare la gara come se giocassimo con la prima".

Turnover?

"Ci sarà qualche cambiamento perché lo prevede la gara, perché ci saranno 3 gare in 7 giorni e in base alle sfide che penso possano venire faccio delle alternanze".

Infortunati?

"Rientra Caputo, rientra Defrel, rientra Chiriches e vediamo se a partita in corso o se dall'inizio ma stanno bene, li ho visti bene e li ho visti bene di salute. E' una notizia importantissima per noi, siamo tutti a parte Filippo Romagna e Ricci che si è fatto male la settimana scorsa".