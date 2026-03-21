Sassuolo in emergenza, Walukiewicz: "Tutti sono bravi, stasera lo dimostreremo"
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Il difensore del Sassuolo Sebastian Walukiewicz ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 30^ giornata di Serie A.
Settimana complicata: ce la racconti?
"Abbiamo qualche difficoltà e qualche infortunato, ma tutti sono bravi e oggi dimostreremo la nostra qualità e faremo risultato".
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