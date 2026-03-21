Sassuolo, Muric: "Rigore? Grande salvataggio. Questa partita ci dà molta fiducia"
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Il portiere del Sassuolo Arijanet Muric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus finita 1-1 e valevole per la 30^ giornata di Serie A.
Cosa ti lascia una serata così?
"Grande salvataggio sul rigore, molto contento per la fiducia che ci dà questa partita".
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