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Il Sassuolo sistema la panchina: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore

Il Sassuolo sistema la panchina: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 14:34Serie A

Nel giorno della separazione da Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juventus, il Sassuolo sceglie il suo nuovo allenatore. Il club neroverde comunica infatti di aver affidato la panchina ad Alberto Aquilani, reduce dai playoff in Serie B con il Catanzaro.

Il comunicato stampa. “Nato a Roma nel 1984, dopo una lunga carriera trascorsa con le maglie, tra le altre, di Roma, Liverpool, Juventus e Milan, nel gennaio del 2017 Aquilani approda in neroverde: 16 presenze e 1237 minuti con la maglia del Sassuolo, dove ha lasciato un ottimo ricordo anche dal punto di vista umano a tutto l’ambiente. Aquilani inizia la carriera da allenatore a luglio del 2019 con l’Under 18 della Fiorentina, ma diventa presto collaboratore tecnico di Giuseppe Iachini in prima squadra fino alla fine della stagione.

Da luglio 2020 siede sulla panchina della Primavera dei viola, vincendo la Coppa Italia Primavera 19/20 e ripetendo il successo nelle edizioni 20/21 e 21/22, di cui si assicura anche le rispettive Supercoppe. Al termine della stagione 22/23 riceve il premio come miglior allenatore del campionato Primavera dopo il terzo posto della regular season e il secondo della fase finale.

A giugno 2023 passa al Pisa in Serie B, concludendo la stagione in 13^ posizione con 46 punti, e dopo un anno di pausa approda al Catanzaro. Con i giallorossi 59 punti e quinto posto: superati Avellino e Palermo, nella finale playoff con il Monza la doppia sfida finisce in parità, ma sono i lombardi ad ottenere la promozione in A per il miglior piazzamento in classifica”.

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