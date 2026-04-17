Sassuolo, Walukiewicz dopo l'intervallo: "Siamo un po' sfortunati, stiamo più compatti"
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Sebastian Walukiewicz, difensore del Sassuolo, ha parlato a DAZN al termine dell'intervallo del match contro il Como.
Cosa cambia dopo il gol preso?
"Siamo un po' sfortunati, ma abbiamo fatto bene il primo tempo. Se vogliamo fare punti, dobbiamo stare più compatti".
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