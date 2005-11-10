Ufficiale Riscatto confermato da parte del Sassuolo: acquistato interamente Walukiewicz

Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata: Sebastian Walukiewicz è un giocatore interamente del Sassuolo, che ha esercitato il diritto di riscatto a proprio favore ed ha acquistato a titolo definitivo il difensore centrale polacco classe 2000 dal Torino.

Questa la nota ufficiale con cui il Sassuolo conferma l'ingaggio di Walukiewicz: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il diritto per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz dal Torino FC. Il difensore, di nazionalità polacca, è arrivato a Sassuolo nell’estate 2025 dopo l’esperienza con la maglia granata. In neroverde ha collezionato 36 presenze per un totale di 2965′ di gioco tra campionato e Coppa Italia, confermandosi uno dei calciatori più utilizzati in questa stagione di Serie A. Walu ancora in neroverde!".