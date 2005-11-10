Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Riscatto confermato da parte del Sassuolo: acquistato interamente Walukiewicz

Riscatto confermato da parte del Sassuolo: acquistato interamente Walukiewicz TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 16:06Serie A

Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata: Sebastian Walukiewicz è un giocatore interamente del Sassuolo, che ha esercitato il diritto di riscatto a proprio favore ed ha acquistato a titolo definitivo il difensore centrale polacco classe 2000 dal Torino.

Questa la nota ufficiale con cui il Sassuolo conferma l'ingaggio di Walukiewicz: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il diritto per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz dal Torino FC. Il difensore, di nazionalità polacca, è arrivato a Sassuolo nell’estate 2025 dopo l’esperienza con la maglia granata. In neroverde ha collezionato 36 presenze per un totale di 2965′ di gioco tra campionato e Coppa Italia, confermandosi uno dei calciatori più utilizzati in questa stagione di Serie A. Walu ancora in neroverde!".

Articoli correlati
Sassuolo, riscattato Walukiewicz dal Torino. Operazione da 5 milioni di euro Sassuolo, riscattato Walukiewicz dal Torino. Operazione da 5 milioni di euro
Sassuolo, confermata una pedina in difesa: riscattato Walukiewicz dal Torino Sassuolo, confermata una pedina in difesa: riscattato Walukiewicz dal Torino
Sassuolo, si ferma Walukiewicz: trauma contusivo alla gamba destra per il difensore... Sassuolo, si ferma Walukiewicz: trauma contusivo alla gamba destra per il difensore
Altre notizie Serie A
Inter, arriva Provedel. Affare in chiusura, sarà il vice-Martinez ma non solo TMWInter, arriva Provedel. Affare in chiusura, sarà il vice-Martinez ma non solo
È morta Anna Cece: insultò Bearzot per Beccalossi e il ct la schiaffeggiò. Poi fecero... È morta Anna Cece: insultò Bearzot per Beccalossi e il ct la schiaffeggiò. Poi fecero pace
Chivu e il rinnovo con l'Inter ormai quasi fatto: il suo agente è arrivato in sede... Chivu e il rinnovo con l'Inter ormai quasi fatto: il suo agente è arrivato in sede
Beukema fa posto a Gila nel Napoli? L'olandese ha fatto sapere di voler rimanere TMWBeukema fa posto a Gila nel Napoli? L'olandese ha fatto sapere di voler rimanere
Inter, nuovo incontro con l'agente di Provedel: "Tifoso da sempre, siamo molto vicini"... Inter, nuovo incontro con l'agente di Provedel: "Tifoso da sempre, siamo molto vicini"
Torino, Simeone vuole tornare in Argentina: offerta del River ma c'è distanza. Il... Torino, Simeone vuole tornare in Argentina: offerta del River ma c'è distanza. Il punto
Riscatto confermato da parte del Sassuolo: acquistato interamente Walukiewicz UfficialeRiscatto confermato da parte del Sassuolo: acquistato interamente Walukiewicz
Monza, Pessina racconta lo "vendetta" all'Inter di Galliani: "Non gli avrei mai detto... Monza, Pessina racconta lo "vendetta" all'Inter di Galliani: "Non gli avrei mai detto di no"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Il calcio italiano avrà presto un nuovo capo: scordatevi che risolva tutti i problemi. Che fine ha fatto Arbitropoli? Intanto la carriera di Rocchi è stata distrutta
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, nuovo incontro con l'agente di Provedel: "Tifoso da sempre, siamo molto vicini"
Immagine top news n.1 Milan, l'Eintracht dice no per Krosche e Hardung: i motivi della decisione dei tedeschi
Immagine top news n.2 Dove eravamo rimasti? Messi, Mbappé e il duello a suon di record. E poi Haaland...
Immagine top news n.3 Messi da urlo, tripletta al Mondiale. Pareggia Miroslav Klose come il migliore di sempre
Immagine top news n.4 Aspettando i dirigenti, il Milan ha il suo nuovo allenatore. Amorim: "Non vedo l'ora"
Immagine top news n.5 Problemi tra Zaniolo e l'Udinese dopo il riscatto. L'agente accende il tema ingaggio
Immagine top news n.6 Nico Paz e il Como: la storia non è ancora finita. il Real pronto a lasciarlo un altro anno
Immagine top news n.7 Gravina e la 'sua' Nazionale: "Con Mancini da record. Abbiamo lavorato per vincere domani"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Arthur, Pavard & Co: a volte ritornano, quanti giocatori di troppo per le big Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 De Vrij pensa all'addio all'Inter. Palestra, resta la distanza: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Milan sfida la maledizione portoghese. Ma dirigenza e allenatore parleranno la stessa lingua?
Immagine news podcast n.3 A Lukaku e Vlahovic converrebbe rimanere dove sono. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Bouaddi piace a tutti. Allegri lo voleva l'anno scorso al Milan. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio, Pancaro: "Gattuso determinato ma sarà molto difficile fare bene"
Immagine news Serie A n.2 L’agente Nicolato: "Amorim grande professionista, ma al Milan situazione poco chiara"
Immagine news Altre Notizie n.3 Baiano sul Milan: "Di solito prima il ds e poi il tecnico. E' una barzelletta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 È morta Anna Cece: insultò Bearzot per Beccalossi e il ct la schiaffeggiò. Poi fecero pace
Immagine news Serie A n.2 Chivu e il rinnovo con l'Inter ormai quasi fatto: il suo agente è arrivato in sede
Immagine news Serie A n.3 Beukema fa posto a Gila nel Napoli? L'olandese ha fatto sapere di voler rimanere
Immagine news Serie A n.4 Inter, nuovo incontro con l'agente di Provedel: "Tifoso da sempre, siamo molto vicini"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Simeone vuole tornare in Argentina: offerta del River ma c'è distanza. Il punto
Immagine news Serie A n.6 Riscatto confermato da parte del Sassuolo: acquistato interamente Walukiewicz
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, Comper: "Vogliamo ringiovanire la rosa. Lovisa figura moderna, ambiziosa e qualificata"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Curto promuove Branco: "Ha sempre costruito gruppi uniti e vincenti"
Immagine news Serie B n.3 Lovisa saluta la Juve Stabia: "Lascio con orgoglio e dispiacere, Guerri farà grandi cose"
Immagine news Serie B n.4 Il SudTirol ha il suo nuovo Direttore Sportivo: Lovisa ha firmato un contratto triennale
Immagine news Serie B n.5 Nuovo Accordo Collettivo tra Lega Serie B e AIC. Bedin: "Soluzione nell'interesse del movimento"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, nel mirino c'è Di Bitonto: gli irpini guardano in casa Sassuolo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, c'è il riscatto dei Sabbatini. Al Cerignola percentuale sulla futura rivendita
Immagine news Serie C n.2 L'Audace Cerignola al lavoro per il post Maiuri. Tra i nomi spunta quello di Marino
Immagine news Serie C n.3 Filipponi esalta l'Ascoli: "Ha fatto qualcosa di straordinario, Tomei può arrivare ad alti livelli"
Immagine news Serie C n.4 Treviso, pronto il primo rinforzo in attacco: intesa vicina per Tommasini
Immagine news Serie C n.5 La Scafatese riparte dal suo capitano: Altobello in gialloblù anche la prossima stagione
Immagine news Serie C n.6 Scafatese, pronto il rinforzo per il centrocampo. Sempre più vicina la firma di Santarpia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Francia-Senegal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, c'è il rinnovo di Laura Peruzzo: firma fino al 2027 con opzione
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juventus Women giocherà ancora a Biella: rinnovato l'accordo con il comune. La nota
Immagine news Calcio femminile n.3 Piemonte verso l'addio alla Lazio Women. Ma può rimanere nella capitale...sponda giallorossa
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Como Women ha le idee chiare. Verdun: "Vogliamo vincere, ma tutto passa dalla crescita"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Sassuolo Femminile riparte da Colantuono. Il tecnico è stato confermato fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, la danese Bredgaard proseguirà in viola: ha firmato fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 17 giugno 1970, all'Azteca di Città del Messico va in scena la "Partita del Secolo"
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo H del Mondiale 2026
Newsticker
14:31 Adidas, corsa alle divise del Mondiale: vendite in crescita e sfida a Nike
15/06 Iran-Nuova Zelanda finisce in parità (2 a 2), fischi all’inno e applausi finali ai giocatori
15/06 Serie D, il budget annuale delle 162 squadre supera i 150 milioni
15/06 Il Calcio italiano e la dispersione del talento
14/06 Attenti a quei due! Il povero Diavolo in balia di Ibra e Cardinale. Un altro portoghese sulla panchina del Milan?