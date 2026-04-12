Sciocchezza di Kempf, Thuram purga il Como: pallonetto su Butez, l'Inter trova il 2-2
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L'Inter la riprende dal nulla, sciocchezza di Kempf. Lancio lungo di Barella per trovare Thuram in profondità, il centrale del Como controlla malissimo. e prende in controtempo Butez in uscita: Tikus facilmente trova il pallonetto sul portiere lariano ed è 2-2 al Sinigaglia. Tutto da rifare per i ragazzi di Fabregas.
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