Scontri nel settore ospiti dell'OIimpico: gli ultras dello Slovan a contatto con la polizia

Brutta pagina scritta dai tifosi dello Slovan Bratislava all'Olimpico. Mentre in campo la Roma sta annientando la squadra di Yaya Toure, gli ultras slovacchi sono venuti infatti a contatto con la polizia, che è dovuta intervenire.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione durante lo scontro alcuni tifosi dello Slovan hanno fatto arretrare i poliziotti e hanno sottratto diversi scudi alle forze dell'ordine.