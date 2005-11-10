Scontri nel settore ospiti dell'OIimpico: gli ultras dello Slovan a contatto con la polizia

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Scontri nel settore ospiti dell'OIimpico: gli ultras dello Slovan a contatto con la poliziaTMW
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Lorenzo Di Benedetto
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20.10.2026 22:21Serie A
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Brutta pagina scritta dai tifosi dello Slovan Bratislava all'Olimpico. Mentre in campo la Roma sta annientando la squadra di Yaya Toure, gli ultras slovacchi sono venuti infatti a contatto con la polizia, che è dovuta intervenire.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione durante lo scontro alcuni tifosi dello Slovan hanno fatto arretrare i poliziotti e hanno sottratto diversi scudi alle forze dell'ordine.
Fonte: da Roma, Marco Campanella
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