© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ottimo esordio di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna a San Siro contro l'Inter ha regalato ossigeno ai felsinei, che oggi hanno pareggiato con il Genoa. Gli emiliani hanno agganciato l'Empoli di Beppe Iachini a quota 18, con i toscani che hanno però conquistato appena due punti negli ultimi otto turni di campionato. Trema la formazione azzurra, ma non è l'unica. Perché il Frosinone di Marco Baroni, col successo a Marassi contro la Sampdoria, torna in piena corsa e l'Udinese di Davide Nicola - ko a Torino contro i granata - non può dormire sonni tranquilli. Allora la classifica si accorcia e la lotta per non retrocedere diventa più calda che mai. La SPAL di Leonardo Semplici è a quota 22 e si lecca le ferite dopo la rimonta subita dall'Atalanta, mentre il Cagliari gioca stasera contro il Milan. Dai venticinque punti del Genoa ai sedici del Frosinone, ci sono ben sette squadre che devono evitare penultimo e terzultimo posto nelle restanti quindici giornate. Il ChievoVerona, ko venerdì contro la Roma, sembra troppo dietro per avviare una rimonta.