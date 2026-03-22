Serie A, classifica aggiornata: l'Atalanta resta in scia Champions, Lazio spera nella Conference
Successo di Atalanta e Lazio nelle partite delle 15 di Serie A. Gli orobici restano in corsa per l'ultimo posto Champions, distante ancora 7 punti. La Lazio col successo a Bologna scavalca proprio i rossoblù e tiene viva la fiammella di una possibile qualificazione europea attraverso il campionato. Ricordiamo che i biancocelesti possono ancora giocarsi la carta della Coppa Italia. Bologna che sembra destinato ormai a concentrare tutte le energie in Europa League mentre il Verona deve sperare che il Lecce non faccia risultato a Roma. Gli scaligeri sono ancora in corsa salvezza solo grazie all'aritmetica. Questo il quadro aggiornato:
SERIE A - 30ª GIORNATA
Cagliari - Napoli 0-1
2' McTominay
Genoa - Udinese 0-2
66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis
Parma - Cremonese 0-2
54' Maleh, 68' Vandeputte
Milan - Torino 3-2
36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)
Juventus - Sassuolo 1-1
14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)
Como - Pisa 5-0
7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone
Atalanta - Hellas Verona 1-0
37' Zappacosta
Bologna - Lazio 0-2
72' e 82' Taylor
Roma - Lecce (ore 18, DAZN e Sky)
Fiorentina - Inter (ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 68
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 51
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 28
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)