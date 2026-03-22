Serie A, la classifica aggiornata: la Roma aggancia la Juve. Lecce a pari punti con la Cremo
La Roma è ancora in corsa per un posto Champions. Soffre, ma batte il Lecce che resta ora impantanato nella zona retrocessione, a pari punti con la Cremonese. E attende buone notizie da Firenze. Questo il quadro aggiornato:
SERIE A - 30ª GIORNATA
Cagliari - Napoli 0-1
2' McTominay
Genoa - Udinese 0-2
66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis
Parma - Cremonese 0-2
54' Maleh, 68' Vandeputte
Milan - Torino 3-2
36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)
Juventus - Sassuolo 1-1
14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)
Como - Pisa 5-0
7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone
Atalanta - Hellas Verona 1-0
37' Zappacosta
Bologna - Lazio 0-2
72' e 82' Taylor
Roma - Lecce 1-0
57' Robinio Vaz
Fiorentina - Inter (ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 68
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 28
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)