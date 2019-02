Serie A, live dai campi - Atalanta, Gomez convocato. Djidji in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Allenamento di rifinitura a porte chiuse per la squadra di Gian Piero Gasperini, che domani scenderà in campo per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Berisha, Rossi, Gollini.

Difensori: Toloi, Masiello, Palomino, Reca, Castagne, Mancini, Hateboer, Ibanez.

Centrocampisti: De Roon, Pessina, Kulusevski, Pasalic.

Attaccanti: Gomez, Piccoli, Ilicic, Zapata, Barrow.

BOLOGNA

Oggi la squadra godrà di un giorno libero: gli allenamenti in vista di Udine ricominceranno a Casteldebole domani alle 15 a porte aperte.

CAGLIARI

I rossoblù hanno sostenuto un nuovo allenamento questo pomeriggio al Centro Sportivo di Assemini. La seduta è cominciata in palestra, con lavoro di forza specifica. La squadra si è quindi trasferita sul campo, con esercitazioni su sviluppi offensivi. Infine, partita su campo ridotto. Fabrizio Cacciatore e Kiril Despodov hanno lavorato parzialmente con la squadra. Personalizzato per Cyril Théréau, Walter Birsa e Filippo Romagna. Terapie per Alberto Cerri.

CHIEVOVERONA

Seduta pomeridiana per la squadra allenata da Domenico Di Carlo, che prepara la sfida contro il Torino, in programma domenica alle 12.30.

EMPOLI

Doppia seduta per gli azzurri al Castellani. Ecco le immagini degli allenamenti, riportate dal profilo Twitter del club toscano.

Doppia seduta per gli azzurri al Castellani; domani di nuovo in campo in vista di #EmpoliParma 📸📸📸📸 pic.twitter.com/0xRhvNdqgT — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 26 febbraio 2019

FIORENTINA

Rifinitura a porte aperte per la Fiorentina in vista della sfida di domani contro l'Atalanta al Franchi, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Circa 1000 i tifosi viola che hanno fatto sentire tutto il loro calore alla squadra alla vigilia di una partita importantissima per la formazione di Stefano Pioli.

FROSINONE

Ripresa degli allenamenti per il Frosinone che nel pomeriggio ha iniziato la preparazione in vista della gara esterna di domenica prossima contro il Genoa. A Ferentino la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche, un lavoro aerobico e delle partitelle a tema. Ariaudo e Simic sono tornati ad allenarsi con i compagni, terapie per Ghiglione. Non ha preso parte invece alla seduta Zampano che contro la Roma ha rimediato un trauma contusivo al piede destro. Domani alle 11:30 si torna in campo alla Città dello Sport.

GENOA

Ha avuto inizio la settimana di preparazione in vista del match contro il Frosinone di domenica 3 marzo. La squadra ha cominciato a mettere benzina nel motore attraverso l’attivazione guidata dal professor Vio, cui ha partecipato la rosa al completo. Al termine di una prima fase di sessione focalizzata sulla tattica, il team si è diviso in due gruppi; chi ha giocato al Bentegodi di Verona ha svolto attività aerobica di recupero, i rimanenti hanno effettuato esercitazioni in spazi ridotti. Allenamento differenziato per Favilli, Lapadula e Mazzitelli.

INTER

JUVENTUS

Due giorni di riposo per ricaricarsi e iniziare poi a lavorare in vista delle prossime sfide contro Napoli, Udinese e Atletico Madrid. Dopo il successo contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra 48 ore libere e ha fissato la ripresa degli allenamenti per mercoledì 27 febbraio, quando è in programma una seduta pomeridiana.

LAZIO

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha convocato 22 giocatori per la sfida di questa sera contro il Milan:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Patric

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Romulo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto

MILAN

Stasera i rossoneri saranno in campo all'Olimpico per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

NAPOLI

Dopo il successo a Parma, il Napoli riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus di domenica. La squadra in avvio ha svolto riscaldamento con ostacoli bassi. Di seguito lavoro tecnico e partitina a porte piccole. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Younes è rientrato in gruppo ed ha svolto l'intera seduta. Mario Rui ha partecipato alla prima parte della sessione di allenamento e poi ha proseguito seguendo la sua tabella personalizzata.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. I crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti esercizi di tecnica applicata e possesso palla. L’allenamento è proseguito con una partita su porzione ridotta del campo ed è stato concluso da un lavoro aerobico. Francisco Sierralta e Leo Stulac hanno svolto una parte del lavoro con i compagni. Allenamento personalizzato per Alessandro Bastoni, Fabio Ceravolo e Matteo Scozzarella.

ROMA

Continua la preparazione della Roma in vista del derby di sabato sera alle 20:30. La squadra ha iniziato l'allenamento verso le 10:45 in palestra, per poi spostarsi in campo dove ha effettuato il consueto riscaldamento. Fase centrale della sessione costituita da una seduta tattica, seguita poi da una partita finale. Per quanto riguarda i singoli, si ferma Ünder: per lui solo terapie. Individuale per Schick, individuale programmato invece per De Rossi, Kolarov e Manolas. Karsdorp, infine, ha svolto il lavoro in palestra e quello atletico col gruppo, prima di staccarsi al momento della parte tattica. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

La Sampdoria si è rimessa in moto e lo ha fatto sotto il sole del “Mugnaini” di Bogliasco. Come di consueto alla ripresa degli allenamenti i blucerchiati sono stati divisi in due gruppi: seduta rigenerante per i blucerchiati più impiegati nella sfida con il Cagliari – compreso Lorenzo Tonelli – e allenamento completo per tutti gli altri disponibili, che hanno disputato una serie di partitelle a tema su campo ridotto integrati da una mista Primavera-Under 17. Programmi individuali specifici, stilati in base alle esigenze personali, terapie, fisioterapia, piscina e palestra per Edgar Barreto, Gianluca Caprari, Nicola Murru e Gastón Ramírez.

SASSUOLO

SPAL

Nella mattinata di oggi, mister Leonardo Semplici è stato dimesso dall’Ospedale Santa Maria dell’Annunziata di Firenze. Le ristabilite condizioni mediche del tecnico biancazzurro hanno permesso il rientro a casa. Nelle prossime ore, saranno valutati i tempi di ripresa della normale attività professionale.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione di lavoro sul campo secondario. Dopo il riscaldamento Belotti e compagni hanno svolto un programma sulla parte atletica e poi eseguito alcune esercitazioni a tema. In gruppo Djidji, mentre serviranno accertamenti strumentali per valutare le condizioni di Millico, uscito ieri sera anzitempo nella partita contro il Milan, nel campionato Primavera, per un problema muscolare. Domani doppia sessione di allenamento.

UDINESE

Giornata di ripresa dei lavori in casa bianconera, con i ragazzi di mister Nicola impegnati alle 14 in una riunione tecnica di inizio settimana prima di spostarsi in palestra per l’attivazione fisica. Alle 15:00 tutti fuori, sui campi del Bruseschi, per concludere il riscaldamento con degli esercizi tecnico-tattici utili a focalizzare le consegne della seconda parte del lavoro. Parte centrale dell’allenamento dedicata al possesso palla. Infine, divisa in due gruppi, la squadra ha svolto delle partite a tema con particolare attenzione, in modo alternato, sulle fasi offensive e difensive. Nota positiva di questo inizio settimana la presenza, per buona parte della seduta, di Sandro, che sta facendo il possibile per esserci domenica, alla ripresa del campionato.