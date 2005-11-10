Lo sfogo di Bastoni: "Calciatori scarsi giocare dieci anni all'Inter e vincere ne ho visti pochi"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter attualmente impegnato con la Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa dallo Stade de France, alla vigilia dell'impegno cui sono attesi gli azzurri, opposti alla Francia in Nations League.

Le parole contro i luoghi comuni

Nel corso della conferenza stampa, al difensore nerazzurro è stato chiesto anche se soffra di una serie di luoghi comuni che poi non trovano conferma sul campo. Come quell'idea che lo vorrebbe capace di giocare quasi solo in una difesa a tre: "Io di calciatori scarsi giocare dieci anni all'Inter e vincere trofei ne ho visti pochi. Non è per darmi arie, è che in Italia siamo molto bravi ad auto-criticarci e questo deve cambiare, bisogna apprezzarsi di più anche perché succede che vai fuori e non ci sono queste differenze. Mi fido delle mie capacità e vado avanti".

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