Shakhtar, Alisson e l'assenza di Lautaro: "Peccato, lo volevo vedere dal vivo"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'esterno dello Shakhtar Donetsk, Alisson Santana, ha parlato della prossima sfida all'Inter in Champions e dell'assenza di Lautaro Martinez (che è infortunato). Ecco di seguito le sue parole.

L'Inter non potrà contare su Lautaro, che è infortunato. Senza di lui, chi temi di più dei nerazzurri? Anche se hai già detto di non temere nessuno.

"Sì, non temo temo nessuno, ma nutro grande rispetto per molti giocatori, in particolare per Lautaro Martinez ovviamente. Il suo stile mi piace molto; volevo che giocasse, per poterlo vedere all'opera dal vivo. Non conosco altri calciatori capaci di creare pericoli simili, ma si tratta dell'Inter: non possiamo sottovalutarli. Dobbiamo scendere in campo con la stessa sicurezza di sempre, affrontandola come una partita qualunque, a prescindere da chi giochi o da quale sia l'avversario".

Come ti senti ad affrontare una squadra come l'Inter?

"Non vedo l'ora che arrivi la partita e sono molto felice per questa opportunità che avremo, è sempre stato un mio obiettivo quello di affrontare partite di questo livello e di giocare in Champions League, che è il torneo più importante a livello di club. Non vedo l'ora, spero che potremo fare il nostro calcio anche a San Siro".