Dopo il tentativo estivo della Juventus, Alisson è ancora in bilico a Liverpool: la situazione

Il futuro di Alisson resta in bilico in casa del Liverpool. La scorsa estate il brasiliano è stato a lungo un nome caldo in chiave mercato, con la Juventus che ha provato a prenderlo prima di mollare e di assicurarsi Guglielmo Vicario. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'estremo difensore può ancora lasciare i Reds, anche se il discorso è da slegare dalla Juventus, che dopo aver preso Vicario è molto soddisfatta del proprio portiere attuale.

Il tentativo fatto dalla Juve e la situazione attuale

Romano spiega - dal proprio canale YouTube - che Il Liverpool non è più padrone del suo futuro: c'è una possibilità di restare, ma la situazione di Mamardashvili comincia a diventare ingombrante e andrà fatta una scelta fra i due. Quello dell'ex estremo difensore della Roma quindi resta un nome da tenere sotto osservazione. Al contempo, il Liverpool parlerà con lui per definire la situazione.

La Juve era praticamente convinta di averlo preso, aspettava di chiudere gli ultimi passaggi, poi il Liverpool ha cambiato allenatore e il portiere non è più partito. Alisson avrebbe scelto i bianconeri perché, come anche ora, preferirebbe un campionato come il nostro a ipotesi come l'Arabia. Qualche club italiano si rifarà sotto o finirà altrove?