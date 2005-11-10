Se c'è un reparto nel quale oggi l'Inter non può dirsi più avanti rispetto alle altre, quello riguarda i portieri. Cristian Chivu ha dimostrato di credere fermamente in Josep Martinez, difendendolo a più riprese anche quando erano arrivate critiche al suo indirizzo in seguito a errori evidenti, ma lo spagnolo non sta fornendo quell'affidabilità che il club si aspettava da lui. L'alternativa al momento è rappresentata da Ivan Provedel, uno che in carriera non ha mai avuto il physique du rôle del predestinato.

Riflessioni in vista dell'estate

L'Inter dunque si sta già guardando intorno e valuta se tra qualche mese sarà necessario tornare sul mercato per un nuovo investimento tra i pali. L'idea di Oaktree è quella di puntare su profili giovani e la fiducia a Martinez era una scelta che andava in questo senso, ma forse avere un estremo difensore già pronto ed esperto può essere più utile. Ecco perché nell'ultimo periodo è tornata a farsi strada la candidatura di Alisson Becker, portiere del Liverpool con il contratto in scadenza nel 2027.

Ostacolo ingaggio

Il problema è che il brasiliano, stando ai dati riportati da Capology, guadagna attualmente circa 8,5 milioni di euro all'anno di base fissa più 2,5 di bonus, che porta il totale a 11. Chiaramente, nonostante potrebbe arrivare a parametro zero, l'Inter non riconoscerà mai un ingaggio simile al 34enne, che quindi dovrà accordarsi eventualmente per cifre diverse. Marotta è uno specialista, un'occasione del genere, se dovesse essere vantaggiosa, non se la lascerà sfuggire.