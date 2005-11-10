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Liverpool k.o. anche in Turchia: Iraola sconsolato, Alisson se la prende con Jacquet

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 10:35Calcio estero
05.11.2026 10:35Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Prima frenata europea per il Liverpool di Andoni Iraola. Dopo un avvio perfetto in Champions League con tre vittorie nelle prime tre giornate, i Reds cadono sul campo del Fenerbahçe al termine di una partita spettacolare e ricca di ribaltamenti: il 3-2 finale lascia però soprattutto rabbia e rimpianti.

A fare infuriare l'allenatore spagnolo sono stati soprattutto i gol concessi, giudicati evitabili. "Gol facili, gol confusi", ha sintetizzato Iraola al termine della gara, sottolineando come la sua squadra abbia avuto più volte la possibilità di chiudere il match dopo il gol di Alexander Isak. Il tecnico ha puntato il dito contro alcune disattenzioni difensive: "Sul primo gol la punizione era lontana, ma il pallone ha attraversato la barriera. L'ultimo arriva da una rimessa lunga e sul secondo Cody Gakpo devia di testa davanti all'uscita di Alisson". Una serie di errori che ha riportato alla luce un problema già emerso in stagione: la fragilità sui calci piazzati.

A fine partita Iraola ha provato a mantenere equilibrio, ma non ha nascosto la delusione: "Abbiamo avuto il vantaggio due volte, ma abbiamo subito gol in situazioni che dovevamo gestire meglio". Anche l'atmosfera dello stadio ha complicato il lavoro dei Reds: "Era quasi impossibile comunicare, sia per me sia tra Cody e Ali". Durante la gara, invece, è esplosa la rabbia di Alisson. Il portiere brasiliano si è scagliato contro Jérémy Jacquet in occasione della punizione del momentaneo 1-1 firmata Greenwood: il difensore francese si è spostato dalla barriera, deviando il pallone e rendendo vano l'intervento del suo portiere.

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