Non solo Juve, anche il Flamengo pensa ad Alisson: il portiere sarà libero a fine anno

Dopo la corte sfrenata dell'estate scorsa, la Juventus rischia di perdere l'occasione di tesserare Alisson Becker anche nella prossina: il Flamengo sta valutando la possibilità di tesserare il portiere del Liverpool. Secondo quanto riportato da Sport Witness, l'estremo difensore trentaquattrenne è legato al club di Anfield da un contratto valido fino al giugno del 2027.

Il nome di Alisson è emerso nei confronti interni della dirigenza, ma il Flamengo appare al momento diviso sull'operazione. Se da un lato l'incontestabile qualità ed esperienza internazionale del giocatore affascinano una parte del management, dall'altro sorgono perplessità legate all'età anagrafica, alle ultime prestazioni non sempre brillanti con la Nazionale brasiliana e all'elevato ingaggio che l'ingaggio comporterebbe.

Sul retroscena di mercato pende inoltre la concorrenza dell'Internacional di Porto Alegre, club nel quale Alisson è cresciuto e a cui è rimasto fortemente legato, avendo in passato già espresso il desiderio di farvi ritorno. Arrivato al Liverpool nel 2018, l'estremo difensore verdeoro ha conquistato da protagonista due titoli di Premier League e una Champions League.