Shakhtar, Alisson in vetrina contro l'Inter: "Mi piace il Milan, sarebbe bello giocare in Italia"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'esterno dello Shakhtar Donetsk, Alisson Santana, ha parlato della prossima sfida all'Inter in Champions e della possibilità in futuro di giocare in Italia.

Qualche club in Italia ti ha mai cercato? E ti piacerebbe giocare in Italia, in futuro?

"Di questi aspetti si occupano il mio agente e il club, ma è chiaro che in Italia ci sono molti grandi club. Mi piace molto il Milan; in passato hanno avuto tanti brasiliani. Sarebbe un onore giocare in Italia, ma non si sa mai: il futuro è nelle mani di Dio".

Nell'ultima sfida contro l'AEK sei stato premiato come mvp.

"Ero molto tranquillo prima della partita; avevamo studiato la loro squadra e sapevamo cosa aspettarci. Le cose sono andate bene per me e ho acquisito fiducia con il passare dei minuti. È stata un'ottima gara, sia per me che per tutta la squadra. Sono felice di aver ricevuto questo premio: a guardarlo bene, sembra quasi il Pallone d'Oro! (ride, n.d.r.). Significa molto per me; sono davvero felice e molto fiducioso per il futuro".

Intanto non avete ancora perso, nelle prime due partite, raccogliendo una vittoria con l'AEK e un pareggio in casa del PSV.

"Come dicevo noi cerchiamo di entrare in campo con la nostra idea di calcio, indipendentemente dall'avversario. Vogliamo continuare così, con un'identità ben precisa e le idee sempre più automatiche nella nostra testa da portare in campo. Il pareggio con il PSV è stato buono considerando anche che eravamo in casa loro, vogliamo continuare così per raggiungere il primo obiettivo, che è quello di qualificarci al turno successivo".