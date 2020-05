Shevchenko e il ricordo di Istanbul: "La parata di Dudek? Non voglio nemmeno più vederla"

Minuto 117 di Milan-Liverpool, sul 3-3 e a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, Jerzy Dudek toglie dalla porta un tocco ravvicinato di Shevchenko e porta, di fatto la sfida ai calci di rigore. Un ricordo che Andriy Shevchenko, ex campione rossonero, non vuole nemmeno affrontare nella diretta Instagram con Carlo Pellegatti: "Mi fa impazzire ancora quella parata. Sul rigore ho sbagliato io, ma non capisco ancora come ha fatto a non entrare quella palla. Non voglio nemmeno più vederla quella parata".