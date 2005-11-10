Simeone fa doppietta, il Torino va sul 3-0 al 69': è notte fonda per il Parma
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 22:11Serie A
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19.10.2026 22:11Serie A
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Il Torino chiude definitivamente i conti al 69' con il super gol di Simeone. Il Parma stava provando a reagire e a rimettere la gara sui binari giusti, ma l'argentino da fuori area cerca e trova l'incrocio dei pali con il destro, battendo Corvi e siglando lo 0-3 al Tardini.
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