Sommer, Thuram e Arnautovic perfetti per questa Inter. Ora l'attesa è per Pavard e il Sanchez 2.0

Yann Sommer, al netto di qualche incertezza fisiologica, ha già dato dimostrazione di poter essere un erede all'altezza delle aspettative del post Onana. Il portiere svizzero per personalità e capacità di guidare la difesa è già entrato a pieno titolo nelle dinamiche del gruppo Inter e col passare delle settimane il suo impatto non potrà far altro che crescere.

Oltre all'ex Bayern, è da sottolineare anche il rendimento di Marcus Thuram: il gol contro la Fiorentina è stato il primo della sua nuova avventura italiana, ma in generale il feeling col compagno di reparto Lautaro Martinez è sembrato immediato, quasi naturale. E tanto basta per far girare a mille la squadra di Simone Inzaghi. Bene anche Marko Arnautovic che, al netto di pochi minuti giocati, rappresenta l'attaccante di complemento perfetto per fisicità, voglia e qualità tecnica. Il tutto in attesa di Alexis Sanchez, tirato a lucido dall'anno all'OM e desideroso come non mai di guadagnarsi sempre più spazio e minuti nell'undici nerazzurro.

Ci sono poi Carlos Augusto e Juan Cuadrado, giocatori di sicuro affidamento che con l'andare della stagione troveranno sempre più spazio nelle rotazioni di Inzaghi ma che già nelle prime parziali uscite hanno dato segnali incoraggianti. Se Bisseck resta da valutare in contesti probanti, c'è grandissima attesa per l'esordio di Benjamin Pavard, colpo più costoso dell'estate nerazzurra ed erede designato di un certo Milan Skriniar nel cuore della difesa.