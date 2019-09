© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa, evidenzia cosa servirà alla sua squadra per uscire con un risultato positivo dallo scontro diretto di domani, quando a Ferrara arriverà il Lecce: "Mi aspetto una reazione. Una prestazione diversa e una voglia di fare una partita diversa da quella di Sassuolo. Dovremo scendere in campo con una voglia importante per fare bene. Continueremo con lo stesso modulo, ma dovremo fare i conti anche con le diverse difficoltà che comporta giocare una partita ogni tre giorni, tant'è che terremo conto anche delle varianti attuate contro Lazio e Sassuolo. Bisogna far si che la squadra trovi i suoi equilibri. Sarà una partita importantissima, voglio vedere una prestazione migliore di quelle fatte vedere".

