Spalletti sulla ripresa: "Mano sul cuore e torniamo a giocare: c'è voglia di calcio"

Luciano Spalletti, ex tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport 24 della ripresa del calcio italiano. “È chiaro che poi qualunque soluzione verrà adottata per finire il campionato farà dei contenti e degli scontenti. Quando si devono cambiare le cose in corsa non esistono soluzioni eque per tutti. Io penso che bisognerà tornare a giocare mettendosi le mani sul cuore perché la gente vuole vedere il calcio. Io sarei contento di veder ripartire il nostro campionato. Andrà fatto pensando a quanto ha sofferto la gente e pensando che il calcio è lo strumento più forte per l’intrattenimento delle persone. Nei limiti della sicurezza dobbiamo pensare anche a loro”.