Stasera Lazio-Torino, i convocati di Vanoli: nessuna sorpresa, c'è anche Sanabria

vedi letture

Il Torino ha reso noti i 23 calciatori convocati dal tecnico dei granata Paolo Vanoli per la sfida di questa sera contro la Lazio in programma allo stadio Olimpico alle 20,45. Nei granata nessuna sorpresa nella lista dei convocati, recuperati sia Lazaro che Walukiewicz. C'è anche Sanabria, infortunatosi prima della sosta

Questi i 23 convocati dei granata:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleri

Difensori: Biraghi, Coco, Maripan, Masina, Walukiewicz

Centrocampisti: Casadei, Dembele, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Elmas, Karamoh, Sanabria.

Come arriva il Torino

Il Toro di Vanoli punta a ripartire da dove aveva lasciato, con appena una sconfitta nelle ultime dodici giornate. E anche per quel che riguarda la formazione, l’allenatore pensa di riprendere il discorso lasciato in sospeso due settimane fa: Coco e Maripan saranno i centrali anche contro la Lazio, Walukiewicz e Biraghi i terzini della linea a quattro. Lazaro è pienamente recuperato e giocherà sulla trequarti insieme a Vlasic ed Elmas, davanti Adams è sempre in vantaggio nel ballottaggio con Sanabria. A centrocampo, infine, piena fiducia in Ricci-Casadei, che dopo l’esperienza condivisa in azzurro torneranno insieme nella mediana granata. (da Torino, Emanuele Pastorella)