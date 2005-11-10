Stasera Roma-Slovan Bratislava, i convocati di Gasperini: a sorpresa c'è anche Cristante
Tommaso Bonan
Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Slovan Bratislava, terzo turno della League Phase di Champions League in programma questa sera all'Olimpico. A sorpresa c'è Bryan Cristante, che durante l'ultima sosta aveva accusato una seria infiammazione al ginocchio destro che lo ha costretto a saltare gli impegni con la Roma fino ad oggi.
Da capire l'eventuale minutaggio, visto che lo stesso Gasperini ieri aveva parlato così in conferenza stampa: "Cristante dovrebbe essere recuperato per il Napoli, da mercoledì o giovedì ce lo aspettiamo in gruppo". Invece, ecco il suo nome presente in lista per stasera.
Roma-Slovan Bratislava, i convocati di Gasperini
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé