Roma, Cristante sul rigore per lo United: "Il contatto mi è sembrato molto, molto leggero"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta di Old Trafford col Manchester United. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

L'analisi in zona mista di Cristante

Sul buon primo tempo della Roma, prima di spegnersi nel secondo: "No, non è che si spegne, escono anche gli avversari e chiaramente noi dobbiamo fare meglio. Ci siamo abbassati un po’ troppo, abbiamo magari lasciato un po’ troppa iniziativa a loro. Poi, dopo il gol, dopo il rigore, insomma, si sono caricati un po’ lo stadio e i giocatori forti ce li hanno. Però sicuramente dovevamo fare meglio, gestire meglio le situazioni nel secondo tempo".

Sui gol subiti a inizio ripresa: "Dobbiamo vedere dove sbagliamo. Abbiamo sbagliato sicuramente, vedremo. Abbiamo qualcosa in cui migliorare".

Su quanto mancano Koné, Pellegrini e Dybala nella gestione di partite e stadi del genere: "Chiaramente più giocatori hai, più rosa hai, più rotazioni riesci ad avere, più cambi freschi hai e fanno la differenza, no? Insomma, quando giochi tante partite una dietro l’altra, le cinque sostituzioni sicuramente aiutano a gestire. Anche poi, insomma, nei momenti difficili, come è stato il secondo tempo, avere gente fresca che entra e tiene palla è un grosso aiuto in più".

Sulla mentalità da migliorare: "Ma qualcosina sicuramente dobbiamo fare meglio. Insomma, non è la prima volta che capita in questo campionato e dobbiamo migliorare. Non possiamo vedere solo le cose belle di inizio campionato. Questa è una cosa su cui dobbiamo migliorare e miglioreremo".

Sul doppio ko con Real Madrid e United: "Sicuramente bisogna fare le vittorie, i pareggi per andare su in classifica. Però abbiamo ancora un po’ di partite e sappiamo che, insomma, se vinciamo abbiamo ancora la possibilità di qualificarci. Chiaramente era meglio andare a casa con dei punti, però insomma c’è ancora spazio per qualificarci".

Sul rigore: "Sì, non l’ho rivisto, però sicuramente dal campo mi sembrava molto, molto leggero il contatto, ecco, per essere poi in campo europeo, dove i contatti vengono fischiati molto meno. Mi sembrava molto leggero. Poi lo rivedrò. Sicuramente dal gol si sono ricaricati e sono partiti forte. Quindi sicuramente anche quello ha aiutato a ricaricare l’ambiente".

Su Old Trafford teatro degli incubi per la Roma: "Sì, sì, è un peccato perché, insomma, oggi avevamo fatto davvero un grandissimo primo tempo. Potevamo andare via con la vittoria, però, insomma, come ho detto prima, dobbiamo rivederla e capire dove dobbiamo migliorare".