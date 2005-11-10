Il centrocampista della Roma Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Monza. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Partite come quella di Parigi non possono toglierci qualcosa, è stata una partita troppo bella per buttare tutto tre giorni dopo. Stiamo giocando ogni tre giorni da un po', sappiamo che dovremo entrare concentrati perché in Serie A nessuno ti regala niente. Lazio? Noi guardiamo a noi stessi per crescere partita dopo partita".