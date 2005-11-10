Roma, Cristante: "Prendiamo le cose positive, ma capiamo anche dove abbiamo sbagliato"

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Manchester United perso per 3-2 e valido per la League Phase di Champions.

Che giudizio bisogna dare?

"Siamo entrati bene abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, poi ci sono anche gli avversari. Sono forti e quando spingono possono farci male. Dovevamo fare qualcosa in più, il rigore mi sembrava molto generoso e quando si caricano loro sono forti. Dobbiamo rivederla bene e capire dove sbagliamo".

Non avete l'abitudine a gestire?

"Può essere, dovevamo essere più concentrati dietro. Anche oggi 2-0, ogni tanto puoi abbassarti un po' ma senza concedere gol".

Partita che può servire?

"Dobbiamo prendere le cose positive, grandissimo primo tempo contro una squadra forte. Dobbiamo imparare, lavoreremo e miglioreremo per capire dove abbiamo sbagliato per non commettere più certi errori".

Vi ha sorpreso la pressione dello United nel secondo tempo?

"Magari ci siamo abbassati un po' noi, un insieme di fattori. Non siamo riusciti a respirare con la palla nella loro metà campo e sicuramente questo alla lunga ha pesato".