Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato poco prima dell'inizio della sfida contro il Monza ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole.

Che impatto può avere il 2-2 contro quella che in questo momento è probabilmente la squadra più forte del mondo, adesso che tornate a concentrarvi sul campionato?

“Può darci consapevolezza. Abbiamo fatto una grandissima partita. È stata difficile, contro una delle squadre più forti in questo momento, come hai detto tu. Quindi deve soltanto caricarci. Abbiamo visto che quella è la strada giusta e dobbiamo continuare su quella strada”.

Questo continuo cambiare mezza squadra quando si gioca ogni tre o quattro giorni è ormai un metodo al quale vi siete abituati con Gasperini? Lei, tra l'altro, lo conosceva già dai tempi di Bergamo.

“Sì, penso che nel calcio di oggi, con questi ritmi e con il numero di partite che ci sono, sia fondamentale. Soprattutto in queste fasi, quando dobbiamo giocare ogni tre giorni. Per fortuna quest'anno siamo un po' più larghi, abbiamo delle alternative e questo chiaramente ci aiuta a essere più freschi”.

Ha avuto Juric come allenatore. Che partita si aspetta stasera contro il Monza, considerando anche la propensione offensiva delle due squadre?

“Una partita difficile, come lo sono tutte. Loro pressano tanto, vengono a prenderci. Si sa che sono tutte partite toste, tutte le squadre sono preparatissime e quindi dovremo entrare in campo concentrati al cento per cento. Sappiamo che, se giochiamo al nostro massimo, possiamo vincere”.