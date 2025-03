Stasera Viktoria Plzen-Lazio, confermata l'assenza di Zaccagni dai convocati di Baroni

La Lazio pronta a tornare in campo questa sera in Europa League nell'andata degli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen: gara di andata che si gioca in Repubblica Ceca, con l’allenatore biancoceleste, Marco Baroni, che ha presentato così la sfida: "Ci avviciniamo a questa partita che ci siamo guadagnati sul campo. Sono partite bellissime che danno prestigio a tutte le società, affrontiamo squadre con culture diverse. Sappiamo quanto sia difficile questa partita, veniamo da una gara dove abbiamo speso tanto. Le energie però si trovano in queste partite, la squadra farà la massima prestazione con dedizione, voglia e determinazione. Porteremo la nostra identità".

Questi i convocati della Lazio in vista della sfida in programma alle 21.00: confermata l'assenza di Zaccagni, out per un problema al polpaccio.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Milani, Nuno Tavares, Patric, Romagnoli;

Centrocampisti: Guendouzi, Rovella, Nazzaro, Vecino;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Serra, Tchaouna.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Lazio:

In casa Viktoria Plzen si va verso il 3-4-1-2 con la coppia d'attacco formata da Vydra e Durosinmi: attenzione, inoltre, al trequartista Sulc, autore di nove reti in Chance Liga e già a segno per tre volte in Europa League. Marco Baroni non potrà contare su Zaccagni e Dele-Bashiru, oltre a Castellanos, Hysaj e agli esclusi dalla lista UEFA Pellegrini, Basic, Belahyane, Provstgaard e Ibrahimovic. In chiave formazione, si valuta l'impiego di Noslin in attacco (al posto di Tchaouna), mentre sulla trequarti agiranno Isaksen, Dia e Pedro.