Le pagelle della Juventus - Thuram da 7, Kolo Muani torna inoffensivo

vedi letture

Bologna-Juventus 1-1

(54’ Freuler; 9’ Thuram)

Di Gregorio 6 - La deviazione di Veiga lo toglie dai giochi sul gol di Freuler, attento senza miracoli nelle occasioni in cui viene coinvolto.

Kalulu 6 - Ha un bel da fare su Cambiaghi, peperino che lo mette in grande difficoltà. Regge.

Veiga 5,5 - Sporca la sua partita con la deviazione, più goffa che sfortunata, che porta al pareggio del Bologna. Non è facile essere il leader di una difesa rabberciata.

Savona 5,5 - Quando Orsolini parte, non si tiene. Ricorre alle belle e alle brutte, comprese le mani non pizzicate da Doveri.

Weah 5,5 - Sarà un’indicazione tattica, sta di fatto che rimane sempre fin troppo basso, dimenticando qualsiasi velleità offensiva. Dall’86’ Adzic s.v..

Locatelli 6 - Diligente, non entusiasmante ma solido, aiuta anche la difesa in un momento di difficoltà quantomeno numerica. Dal 77’ Douglas Luiz s.v..

Thuram 7 - Il gol e tanto altro. Apre le marcature, tiene mezza Juve sulle sue poderose spalle. Il miglior acquisto della stagione, per distacco.

Cambiaso 6,5 - Una sua percussione porta alla rete di Thuram; nella ripresa trova il gol del raddoppio, annullato per questione di centimetri. Alza bandiera bianca per problemi fisici. Dal 69’ Alberto Costa 4,5 - Entra e ha il colpo del 2-1, che gli resta in canna. Poi si fa anche ammonire perché non riesce a tenere il passo di Cambiaghi, che è in campo dall’inizio. Il solito oggetto misterioso.

Nico Gonzalez 5,5 - Restituisce a Tudor la dimensione verticale che il tecnico gli chiede, ma nei fatti non incide praticamente mai sulla partita. Dal 77’ Conceicao s.v..

McKennie 5,5 - Che rischio su Freuler, da Doveri è pura grazia ricevuta. Si fa perdonare dal centrocampista avversario dimenticandosi l’inserimento che porta all’1-1. Mezzo voto in più perché nel finale mura una conclusione a colpo sicuro.

Kolo Muani 5 - Sbatte sulla difesa rossoblù ogni volta che prova a partire in complicate avventure personali. A terra con fin troppa facilità in almeno un paio di circostanze: evita un giallo che non sarebbe stonato. Dall’86’ Mbangula s.v..

Igor Tudor 6 - Frenato da infortuni e assenze, mette in campo una squadra che oggi tiene il ritmo del Bologna. Pur chiamandosi Juventus, non è così scontato. Sui cambi, che non ha, è al limite dell’ingiudicabile. Certo, delle 4/5 che corrono per la Champions, lui allena quella che sarebbe la grande delusa, e non scappa.