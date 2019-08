Stefano Salvini su Schone al Genoa: "Preziosi abile ad acquistarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Salvini, intermediario della trattativa tra Schone e Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare la trattativa che ha portato il calciatore danese in rossoblù: "La trattativa è nata in maniera repentina e inaspettata, il presidente Preziosi quando ha capito che c'era la possibilità di portarlo al Genoa si è mosso subito per un incontro nei suoi uffici, era un nome che aveva già nella sua testa da tempo. Quando ha visto un piccolo spiraglio, e noi gli abbiamo fatto capire la volontà del giocatore, ha cercato di fare tutto per acquistarlo. Abbiamo giocato tutte le nostre carte, non è facile portare qui un giocatore che ha avuto il suo trascorso".