Stiamo parlando troppo poco di Parisi: così è diventato uno dei leader della Fiorentina

Un'altra prestazione da vero e proprio trascinatore. Fabiano Parisi ha ufficialmente fatto il salto di qualità. Non più promessa, non più solo una realtà ma un leader. Un punto di riferimento. E tutto in una stagione, dove ha iniziato da riserva, da alternativa. Da giocatore che sembrava con le valigie in mano, perché Robin Gosens era una figura troppo ingombrante. Da giocatore che non riusciva a trovare una sua dimensione tattica, che non aveva rispettato premesse e promesse.

Crederci sempre. A costo di cambiare abito tattico, abitudini, uscire dalla propria comfort zone. Parisi è l'emblema di una vera e propria lezione, di calcio e di vita. Ha ascoltato Paolo Vanoli e ha seguito la sua indicazione. Deve tanto, tantissimo, all'allenatore della Fiorentina ma più di ogni altro deve ringraziare la sua resilienza. La sua costanza. La sua voglia di non mollare mai. Da esterno alto sulla destra, ma pure sulla sinistra, si è trasformato letteralmente in un nuovo giocatore. Aveva fatto la mezzala, aveva giocato fludificante, era diventato poi terzino. Ma così alto, anche a piede opposto, mai.

Ha ragione l'agente del ragazzo, Mario Giuffredi, che negli scorsi giorni ha detto: "Ora gioca da esterno alto ed è stata una bella intuizione di Vanoli. Lui nasce come terzino, poi è passato al ruolo di esterno destro ed è arrivato persino a giocare come centrocampista. Io credo che Parisi sia uno dei calciatori più forti e in forma della Serie A. Se un allenatore come Fabregas spende belle parole per lui in Como-Fiorentina, vuol dire che è davvero un calciatore di livello". Un rimpianto per molti, questo Parisi. Per Pioli che non ne aveva intravisto le potenzialità. Per la Lazio che non ha spinto fino in fondo per prenderlo. Per tutti quelli che in estate non hanno affondato il colpo. Lo fece la Fiorentina di Daniele Pradè, lo ha trasformato ora Vanoli. Che leader, Parisi. Sarà la sua estate, ma uno così la Viola farebbe bene a tenerselo stretto.