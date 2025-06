Sucic svela: "Mi volevano altri club italiani, io solo l'Inter. Seguito il consiglio di Brozovic"

"Come si sta all'Inter? Benissimo, il cambiamento di vita e di carriera è grande. ma l’ho voluto fortemente. Adesso mi trovo in un club semplicemente enorme e voglio godermi fino in fondo questa esperienza, crescere come calciatore e come uomo. E, ovviamente, vincere". Così Petar Sucic, neo centrocampista dell'Inter, ha presentato la sua nuova esperienza in nerazzurro dopo aver lasciato la Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro.

Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il croato di 21 anni ha rivelato un primo passo per ambientarsi più velocemente nel suo nuovo club: "Innanzitutto, ho iniziato a studiare italiano privatamente negli ultimi mesi: non lo parlo ancora, ma capisco già quasi tutto, anche se a volte voi italiani andate troppo veloce...", ha riconosciuto Sucic.

Dell'Inter non ha mai avuto dubbi, però è anche vero che altre squadre italiane si fossero interessate a lui: "Vero, ma non dirò quali. Poi il mio agente mi ha telefonato e mi ha detto: 'Ti vuole anche l’Inter'. A quel punto è finito tutto perché gli ho risposto: 'Voglio solo andare lì'. Questo club è speciale anche per tutti i croati che hanno vestito questa maglia: ho parlato con ognuno di loro, Brozovic, Perisic e anche Kovacic. Tutti mi hanno detto la stessa cosa: 'Vai a Milano senza neanche pensarci'. Diciamo che ho seguito il loro consiglio".