Inter, com'è Chivu? Sucic: "Dice quello che pensa in faccia. Mi ha chiesto una cosa"

vedi letture

Ancora si fatica a capire cosa sia successo all'Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera, con un 5-0 scioccante. Petar Sucic, neo arrivato in nerazzurro, ha provato a rispondere al quesito nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: "Io l’ho vista dal ritiro della nazionale, quella partita non riflette la realtà e il valore delle due squadre. È stata strana, non so cosa sia successo, ma ora è il passato, non penso siano rimaste tracce nello spogliatoio. Dobbiamo pensare al futuro, vogliamo giocarci al meglio le chance in questo torneo: può essere un po’ strano iniziare direttamente dal primo Mondiale della storia, ma per me è anche esaltante".

Sbarcato all'Inter in occasione del Mondiale per Club, il mediano croato si è ritrovato a lavorare con un nuovo allenatore, Cristian Chivu: "Ama ciò che fa e lo trasmette: si vede dalla precisione che usa in ogni singolo allenamento. Ho notato un’altra dote importante, la schiettezza: parla in maniera diretta, dice quello che pensa in faccia", ha spiegato Sucic. "Non fa giri di parole, va al punto. Al momento non mi ha chiesto niente di specifico, ma solo di creare sintonia con i compagni e di… capire. Capire come vuole giocare, capire come ci si allena, capire dove sono arrivato, insomma".

Invece per dare un'immagine di sé ai tifosi, l'ex Dinamo Zagabria si è raccontato così: "Quando dicono che sono il nuovo Brozo, rispondo che voglio solo essere me stesso. La miglior versione di me stesso. Posso giocare come numero 6 o numero 8, mezzala come dite in Italia, ma posso anche stare nella posizione più centrale. Cerco di essere un giocatore moderno e duttile e per l’Inter faccio tutto ciò che serve, anche perché mi trovo dentro al miglior centrocampo del mondo. Da qualunque lato ti giri, c’è qualità".