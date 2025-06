Inter, Sucic: "Da Lautaro messaggio bellissimo. Modric al Milan? Il derby sarà speciale"

Petar Sucic non ha cincischiato un istante e ha risposto subito positivamente alla chiamata dell'Inter quando a gennaio lo ha prenotato per averlo con sé al Mondiale per Club in svolgimento in questi giorni. Il centrocampista croato ha lasciato il paese d'origine e la Dinamo Zagabria per 13 milioni di euro, sbarcando nella Milano nerazzurra dove Brozovic, Perisic e Kovacic hanno lasciato ampiamente il segno. Ora però nel capoluogo lombardo potrebbe arrivare anche un altro connazionale.

"Se Modric firmasse con il Milan…sarà bellissimo. Giocare un derby contro Modric sarebbe speciale", ha ammesso Sucic. "Abbiamo solo giocato insieme in nazionale, per noi croati lui è semplicemente il più grande di sempre, tutti vogliono essere come Luka. Non riesco a immaginare bene come sia averlo contro, ma il derby di Milano è unico, come San Siro stesso… Quando ci sono entrato per la prima volta in un Inter-Fiorentina, ho detto 'uao': non è uno stadio, è la casa del calcio".

Invece su chi lo abbia aiutato maggiormente ad integrarsi nell'Inter: "Lautaro mi ha mandato un messaggio bellissimo già quando avevo firmato e si è messo a disposizione da vero capitano. Ma anche gli altri sono pronti ad aiutarmi: per esempio Hakan (Calhanoglu, ndr) è fantastico e Mkhitaryan fa da traduttore ufficiale quando serve. Di lingue ne parla tantissime, gli manca giusto il croato".