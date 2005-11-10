È un super Torino al Tardini: al 24' Che Adams sigla il 2-0 contro il Parma
autore
Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 21:09Serie A
autore Alessio Del Lungo
19.10.2026 21:09Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Torino raddoppia al 24' con il gol di Che Adams. Azione insistita a destra da parte di Vlasic e compagni, con i granata che alla fine vanno al tiro verso la porta, ma la conclusione viene deviata e arriva sulla testa dello scozzese, che da pochi passi batte Corvi. Parma sotto 2-0.
Altre notizie Serie A
Oggi
21:38 Serie A
Monza, Juric: "Cagliari meglio di noi nel primo tempo. Varela? Può migliorare ancora tanto"
21:31 Serie A
Torino in controllo al Tardini: Simeone e Adams in gol, Parma sotto 2-0 all'intervallo
21:15 Serie ATMW
TMWQuando il miglior acquisto è Boga: Comolli paga il flop alla Juve e riparte dalla B
20:50 Serie A
Parte male il Parma, il Torino è già in vantaggio al 5': 0-1 al Tardini, segna Simeone