20.35 - L'attaccante del Torino, Ché Adams, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro la Lazio, valida per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Cosa vi manca ancora?

"E' una domanda difficile...Ci è mancato l'ultimo colpo. E' difficile dire cosa ci è mancato"

C'era rigore sul contatto in area della Lazio?

"Ho rivisto l'azione, poteva essere rigore. Ma avremmo dovuto creare più occasioni. Noi abbiamo fatto una buona gara, i tifosi lo hanno capito. Ci è mancato però l'ultimo tiro, l'ultimo colpo per andare a segno"

Quanto credete nel lavoro di Abate?

"Crediamo nelle sue idee, abbiamo creato tante occasioni e ci è mancato solo l'ultimo passaggio. Tutti crediamo nelle idee del mister, vogliamo andare avanti così"

Parlate di rinnovo con la società?

"Parliamo costantemente del rinnovo, abbiamo ottimi rapporti. Ma ora testa al campo e alle partite"

Ore 20.41 - Termina la conferenza stampa di Adams