Il Torino è la questione rinnovi: il punto della situazione su Vlasic, Adams e Ismajli

La sosta è anche il momento delle riflessioni per il futuro e il Torino proprio in questi giorni farà un punto non solo in vista di gennaio ma anche a riguardo della questione rinnovi. Si perché ci sono due-tre situazioni che devono essere monitorate. Partiamo da Vlasic, che ha cominciato la quinta stagione in granata. Con le sue prestazioni ha sempre convinto tutti gli allenatori che si sono succeduti. Insomma ha resistito alle tante rivoluzioni che ci sono state e anche con Abate è rimasto un punto di riferimento importantissimo.

In realtà il suo futuro è già stato deciso nel senso che il Torino eserciterà l’opzione unilaterale di rinnovo che porterà la scadenza a giugno 2028. Più avanti il discorso poi potrebbe essere ulteriormente rivisto, magari proprio prima della fine del campionato. Il presidente Cairo e il direttore sportivo Petrachi dovranno però a breve affrontare anche altre due questioni. La prima riguarda Adams. Il centravanti, al terzo anno di Torino, ha molti estimatori all’estero e con la scadenza fissata al giugno 2027 diventa molto appetibile.

L’attaccante ha un bel feeling con la società e l’ambiente ma è anche tentato dall’ipotesi di un ritorno in Inghilterra. Per il Torino Adams è una certezza, se si pensa che in questo avvio di stagione in 9 presenze ha realizzato 4 gol. Insomma qui ii granata devono cercare di accelerare per provare a blindarlo. Infine altro tema da affrontare è quello di Ismajli. Anche lui ha un’opzione per allungare di un anno e la sensazione è che tutto porti a pensare che si vada in questa direzione.