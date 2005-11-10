Adams riapre il match, il Toro accorcia le distanze sulla Lazio: 1-2 al Grande Torino
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Andrea Piras
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Oggi alle 19:24Serie A
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28.11.2026 19:24Serie A
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Il Torino torna in partita. Dopo aver colpito un palo con Simeone, la squadra di Ignazio Abate accorcia le distanze con Che Adams. L'attaccante granata, sugli sviluppi di un corner, stacca più in alto di Noslin e di testa infila il pallone nella porta di Mandas.
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