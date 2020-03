Suso: "Roma grande squadra, ma l'Europa League è la competizione del Siviglia"

vedi letture

Lunga intervista concessa da Suso al quotidiano spagnolo Marca. L'ex giocatore del Milan ha parlato anche dell'arrivo a Siviglia, dell'emergenza Coronavirus e della sfida contro la Roma, un avversario che conosce bene: "Avere Lopetegui è un vantaggio, mi conosce bene e sa cosa posso fare. Monchi aveva provato a prendermi più volte, ma forse non era il momento migliore. Il Milan si è comportato bene. La Roma? Ha un buon allenatore, che ha fatto cose ottime da quando è arrivato, e grandi giocatori. Hanno avuto molti infortuni ma è una squadra competitiva. Il Siviglia deve fare il massimo e la sfida in casa sarà molto importante".

Il ritorno sarà a porte chiuse. Cosa ti dicono i tuoi amici in Italia?

"Ho parlato con diversi miei ex compagni quando hanno rinviato la sfida con la Juve. È una situazione difficile e poco conosciuta. Ci sono persone che ne sanno più di noi ed è giusto che decidano loro".

A Siviglia sei in prestito per 18 mesi.

"Sono qui per restare. C'è sempre tempo per discutere di queste cose, la cosa non mi preoccupa. Quello che conta è raggiungere gli obiettivi. L'Europa League, per esempio, è la competizione del Siviglia e lotteremo per il titolo".

Speri di andare all'Europeo?

"Sì, è il sogno di ogni giocatore e ormai è vicino. Non mi resta che far bene qui per convincere Luis Enrique".