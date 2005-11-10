Tacchinardi: "Solo Conte può svoltare questa Juve". Trevisani sicuro: "Verrebbe di corsa"

La pesante sconfitta interna contro la Lazio ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi della Juventus, che hanno accompagnato la squadra con i fischi al termine della partita. Nel mirino è finito anche Luciano Spalletti, mentre sui social prende sempre più spazio l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera.

Tacchinardi: "Solo Conte può dare la svolta mentale a questa squadra"

Del possibile ritorno di Conte si è discusso anche negli studi di Pressing. Alessio Tacchinardi, suo ex compagno di squadra alla Juventus, ha espresso qualche dubbio sulla fattibilità dell’operazione, senza però nascondere quanto potrebbe essere importante il suo contributo: "Non so se accetterebbe, magari gli mando un messaggio... Solo lui può dare la svolta mentale a questa squadra".

Trevisani: "Conte verrebbe di corsa alla Juve"

Ancora più convinto Riccardo Trevisani, secondo cui Conte "verrebbe di corsa", anche con questa rosa, a patto però di poter intervenire sul mercato.