Tacchinardi duro sulla Juve: "Come si fa a prendere gol così? Salasso senza il 4° posto"

Dagli studi di "Pressing" su Canale 5 l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha commentato il momento dei bianconeri ed il pareggio contro la Fiorentina: "Pari come la sconfitta per la Juve? Sì, ha il sapore di una sconfitta, questa partita con la Fiorentina è il riassunto di questo inizio di stagione della Juve. Una squadra poco feroce, a livello difensivo, perché prende l'ennesimo gol come quello fatto da Pellegrino: lui salta bene. è forte di testa, ma non lo marca nessuno. Poi la Juve si accende, poi piomba nuovamente nelle difficoltà che ha".

Le parole di Alessio Tacchinardi sulla Juventus

E ancora, Tacchinardi ha analizzato: "Quindi se proprio dobbiamo dire quale sia lo specchio della Juventus è proprio quello della squadra vista con la Fiorentina: una squadra che non riesce ad alzare il livello, ad avere continuità di risultati. Sono sei i punti di distacco dal quarto posto del Milan, senza guardare alla vetta della classifica, quindi per me con la Fiorentina è stata come una sconfitta".

E fa notare: "La Juve vince con il Napoli, poi fa una buonissima partita in Europa League e poi... prendi un gol così. Pellegrino va a saltare senza essere marcato... Non hanno fame, non sono ossessionati. Non puoi prendere un gol del genere. Nessuno va a marcarlo. Se i difensori non si trovano bene a difendere a zona, non possono bussare alla porta di Spalletti e dire: 'Mister, possiamo cambiare?'. Si fa se si ha un po' di personalità. Se dopo Napoli vuoi dare continuità e prendi gol dopo 4 minuti con la difesa schierata e alta 1 metro e 90...".

Spazio ad un avvertimento: "Se Spalletti non riesce a trovare la chiave, la Juve non arriva neanche fra le prime quattro. Oggi può perdere o vincere contro chiunque. Non puoi permetterti più di prendere gol del genere. Rischia di non arrivare neanche fra le prime 4, che sarebbe un salasso". E fa un esempio: "Lucumi è l'esempio di un giocatore che è terrorizzato, è in grossa difficoltà, non è il giocatore aggressivo, cattivo e mentalizzato che c'era a Bologna. Con la Fiorentina ha fatto la peggior partita. Gatti? Io lo farei sempre giocare".