Tacchinardi chiaro: "Gatti ha il carattere juventino: se sono pochi, almeno vadano in campo"

"Se Spalletti ha qualche colpa? Per me, no". Alessio Tacchinardi si schiera in favore dell'allenatore della Juventus, che non ha digerito bene l'1-1 maturato contro il Cagliari in campionato, dopo una prestazione sottotono di diversi giocatori bianconeri. "Sta cercando di fare il massimo. Bisogna però valutare questo discorso su Kolo Muani, trovando una soluzione. Luciano l’ha sempre fatto: è riuscito a cavarsela con situazioni particolari, innovazioni uniche", ha ricordato l'ex centrocampista della Vecchia Signora, oltre che della Nazionale italiana.

L'esempio di Mina

"Anche a livello mentale, a me sembra stia facendo persino più del massimo. Ha visto com’è andato su Mina?", domanda Tacchinardi. Riflettendo sul pareggio in extremis con il Cagliari: "Mina provoca e nessuno fa niente. Lui vorrebbe calciatori carismatici, gliene basterebbero due. Per ora però latitano le soluzioni tattiche, ma anche quelle mentali non si vedono. La sensazione è che purtroppo siano in pochi ad avere quella mentalità lì", dice l'opinionista di Sport Mediaset. "Il problema è che a pensare a come giocava la mia Juve, o magari quella dei nove scudetti, si può perdere il contesto reale. Siamo abituati tutti a quella roba lì, però negli anni si è perso parte dello spirito. Certo, qualcuno resiste, però gioca poco".

Chi manca davvero

Mentre chi potrebbe riportare l'anima vera della Juventus non gioca: "Federico Gatti", risponde subito Tacchinardi. "A me dà la sensazione di rispecchiare il carattere juventino: è scorbutico, e in buon senso. È tosto e carica la gente. Carica pure i compagni. Non so perché non stia giocando, però mi sembra uno di quelli in grado di trascinare. Se sono pochi, che almeno vadano in campo". Per il difensore bianconero invece in stagione solo 92 minuti stagionali, chiuso da Lucumi, Kelly e Bremer.