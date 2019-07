TMW - Cagliari, Barella vede solo Inter. Roma non presa in considerazione

Fonte: Alessio Alaimo

A dispetto delle parole di Tommaso Giulini, che ai nostri microfoni ha dichiarato di voler concedere ancora qualche giorno per riflettere sulle offerte ricevute, Nicolò Barella non sembra aver cambiato idea: la sua scelta era e rimane il trasferimento all’Inter. Per il momento non sono dunque state prese in considerazione le avanches della Roma. Si aspettano le mosse del Cagliari, ma in questo momento per Barella la via è duplice: trasferirsi in nerazzurro o rimanere in Sardegna.