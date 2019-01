TMW - Cagliari-Nandez, nuova frenata del Boca: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nahitan Nandez e il Cagliari, nuova frenata del Boca Juniors. La società argentina ha rallentato la cessione del giocatore ai rossoblu perché al momento manca l’accordo sulla formula di pagamento. Contatti in corso anche con l’agente del calciatore Pablo Bentancur che sta cercando di riavvicinare le parti in causa. Ma al momento manca l’intesa. Nandez e il Cagliari non sono vicinissimi...