© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Iachini e la Fiorentina, avanti tutta. Domani giornata importante per chiudere. Iachini sta per diventare il nuovo allenatore viola. L’ex centrocampista è davvero ad un passo dal riabbracciare la sua ex squadra da allenatore per un anno e mezzo. Fiorentina a caccia della svolta, Beppe Iachini è più vicino...