tmw Fiorentina su Dia, no di Cabral alla Salernitana. Il punto su contropartite e valutazioni

Il 30 giugno sarà riscattato dal Villarreal per 12 milioni di euro, ma Boulaye Dia è già oggi - e da un po' - un uomo mercato in casa Salernitana. L'attaccante senegalese ha stupito tutti al primo anno di Serie A e a lui si sono già interessate Inter e Fiorentina. Se per i nerazzurri siamo solo al semplice gradimento e nulla più, con i toscani sono già invece avvenuti dei primi contatti e discussione sulle cifre, oltre che su possibili contropartite per abbassare la cifra. Ed è proprio qui che si comincia a rallentare.

La Salernitana sa di avere lo sfavore della clausola d'uscita a 25 milioni di euro con cui dover fare i conti, ma proprio da quella valutazione non ha troppa intenzione di discostarsi. E quindi occhio alle distanze ancora piuttosto consistenti tra i due club: un profilo gradito ai granata e mister Sousa sarebbe stato Arthur Cabral, ma il brasiliano ha già detto no. Da smuovere Riccardo Sottil, che sta prendendo tempo e non appare però del tutto convinto di lasciare Firenze per Salerno. Più semplice magari inserire Aleksa Terzic nella trattativa, anche se il terzino serbo rischia di spostare poco (se non quasi nulla, almeno da prospettiva Salernitana) nell'economia della trattativa. I dialoghi vanno avanti, un punto ancora non c'è.