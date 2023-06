tmw Il Manchester United alza il pressing per Onana: pronta offerta da 50 milioni cash per l'Inter

Il Manchester United è pronto a rompere gli indugi e ad alzare il pressing per André Onana. Le ultime raccolte da TMW raccontano di un contatto avvenuto nelle scorse ore fra i club e di un'offerta in arrivo da parte dei Red Devils sulle scrivanie di Viale della Liberazione, con l'importo che dovrebbe toccare i 50 milioni di euro cash, quindi senza contropartite tecniche.

Con l'addio di De Gea per fine contratto i Red Devils hanno individuato nel numero uno nerazzurro la primissima scelta per la porta e come detto a breve potrebbe arrivare la svolta: la volontà del club inglese è quella di convincere l'Inter a cedere Onana e possibilmente di farlo a stretto giro di posta.